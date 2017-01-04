رئيس الهيئة العامة للرياضة يجتمع بمجلس اتحاد الكرة الجديد

معاذ محمود (صدى):

عقد الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة، اجتماعا مع الدكتور عادل عزت رئيس اتحاد كرة القدم، وأعضاء مجلس إدارته، للشد من أزرهم ومطالبتهم بالتركيز في الفترة المقبلة على تقديم عمل مميز، وزيادة إيرادات اتحاد الكرة والأندية.

وطالب بضرورة الإهتمام بالمنتخب السعودي وتطبيق خطة 2022، مؤكدا على أن الهيئة ستقدم الدعم الكامل لاتحاد الكرة الجديد.

وختم رئيس الهيئة العامة للرياضة حديثه بالتأكيد على أن أحمد عيد رئيس اتحاد الكرة السابق، يستحق التكريم على ماقدمه طوال مسيرته الكروية.