سجن مواطنا 13 سنة لانتهاجه المنهج التكفيري والانتماء لـ”داعش”

عادل الحربي (صدى):

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة، ابتدائياً بسجن مواطن 13 عاماً، بعد إدانته بانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي ونقضه البيعة المنعقدة في ذمته لإمام هذه البلاد، فضلا عن انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفيره ولاة أمر هذه البلاد وحكومتها ورجال أمنها.

وثبت للمحكمة بعد الاتهامات الموجه للمدان، بالتواصل مع أفراد من مؤيدي تنظيم داعش الإرهابي ومع محرضين ضد هذه البلاد عن طريق “تويتر” من خلال معرفه الذي قام بإنشائه لذلك الغرض وقيامه بإعداد وإرسال وتخزين تغريدات مناصرة لتنظيم داعش الإرهابي وداعية للانضمام إليه ومبايعة زعيمه ومحرضة ضد ولاة أمر هذه البلاد وحكومتها ورجال أمنها وشروعه في الخروج إلى سوريا للانضمام إلى ذلك التنظيم والقتال معه وشروعه في تمويل الإرهاب والمنظمات الإرهابية باتفاقه على دفع مبلغ مالي لأحد أفراد تنظيم داعش الإرهابي مقابل التنسيق له في الخروج والانضمام للتنظيم في سوريا.

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه على ما ثبت في حقه بسجنه مدة 13 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ويحسب من المدة المحكوم بها 4 سنوات استنادا إلى المادة رقم 6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية كما يحسب من المدة المحكوم بها سنة واحدة استنادا إلى المادة رقم 16 من نظام مكافحة غسل الأموال والباقي من المدة لبقية ما أسند إليه وفقاً للأمر الملكي الكريم المنوه عنه أعلاه.

وقضت المحكمة بإغلاق حساباته على “تويتر” استنادا إلى المادة رقم 13 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومنعه من الكتابة أو المشاركة عبر الشبكة المعلوماتية، مصادرة جهاز الجوال استنادا إلى المادة رقم 13 من النظام المشار إليه ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة بحوزته إضافة إلى منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.