تشييع جثمان المحامية “شهد” لمثواها الأخير من المسجد النبوي

نايف السالم (صدى):
شيعت جموع غفيرة، جثمان المحامية “شهد عبد الكريم سمان” الذي استشهدت في العملية الإرهابية التى استهدفت مطعما بإسطنبول ليلة رأس السنة الميلادية، وذلك بعد الصلاة عليها في المسجد النبوي الشريف، ووري جسدها في بقيع الغرقد.
وقالت المحامية “بيان زهران” زميلة الفقيدة، أن “شهد” عرف عنها دفاعها عن القضايا الإنسانية، ومناهضة الإرهاب، متحلية في صفاتها الشخصية بالأخلاق والسمعة الطيبة، مشيرة_بيان_ إلى إدانتها ومحاميات المملكة جميع الأعمال الإرهابية أينما كانت، وكل عنف مصحوبا بإكراه وخوفا موجه ضد أفراد أو جماعات.
ياناس كرموا المسجد الحرام والمسجد النبوي ومو كل من هب ودب يصلى عليه هنا وفيه عشرات المساجد غيره الهالكه قتلت في ليله قذره عالميا وموسبقى صاخبه وفي مكان قذر وقبل الفجر بساعتين لاجل لايجي واحد ويقول مطعم وارد عليه اي مطعم وبطيخ واكل الساعه 2 قبيل الفجر بمعنى مو الاساس الاكل والجوع ولكن السهره والسهرات وافضت الى الباريء وهو الحكم ولكن المكان قذر والسهر والوقت قذر ولكن تصلى بمسجد عادي لاجل هيبة مسجد الرسول اللهم صلي وسلم عليه