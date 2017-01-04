تشييع جثمان المحامية “شهد” لمثواها الأخير من المسجد النبوي

نايف السالم (صدى):

شيعت جموع غفيرة، جثمان المحامية “شهد عبد الكريم سمان” الذي استشهدت في العملية الإرهابية التى استهدفت مطعما بإسطنبول ليلة رأس السنة الميلادية، وذلك بعد الصلاة عليها في المسجد النبوي الشريف، ووري جسدها في بقيع الغرقد.

وقالت المحامية “بيان زهران” زميلة الفقيدة، أن “شهد” عرف عنها دفاعها عن القضايا الإنسانية، ومناهضة الإرهاب، متحلية في صفاتها الشخصية بالأخلاق والسمعة الطيبة، مشيرة_بيان_ إلى إدانتها ومحاميات المملكة جميع الأعمال الإرهابية أينما كانت، وكل عنف مصحوبا بإكراه وخوفا موجه ضد أفراد أو جماعات.