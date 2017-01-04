اجتماع المندوبين الدائمين بالجامعة العربية لبحث تطورات الأوضاع السورية

القاهرة (صدى):

استمع مجلس جامعة الدول العربية، خلال الاجتماع التشاوري للمندوبين الدائمين بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، إلى إفادة السفير “رمزي عز الدين رمزي”، نائب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا.

ووضع المجلس خلال الاجتماع لبحث تطورات الأزمة السورية والجهود الرامية لإيجاد حل سياسى لها، والذي ترأسه السفير “نجيب المنيف” المندوب الدائم للجمهورية التونسية والرئيس الحالي للمجلس، بحضور “أحمد أبو الغيط” الأمين العام، صورة المستجدات الخاصة بالأزمة السورية، والجهود المبذولة لإنجاز الحل السياسي ووضع نهاية لهذه الأزمة وفقًا لما جاء في بيان جنيف “1” 2012، وقرار مجلس الأمن 2254 لسنة 2015، «2336» لسنة 2016، وبما يؤدي إلى حقن دماء السوريين، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في أرجاء سوريا ويلبي تطلعات الشعب السوري بكافة فئاته وأطيافه، ويحافظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية.