“ملحمة الحد الجنوبي”.. بطولة جندي تخترق جسده رصاصتان وينفجر قربه لغم ويرفض الاستسلام

حسن الجعفري (صدى):

إحداهما لاثالث لهما، نصر أو شهادة، بهذا يتسلح أبطال الحد الجنوبي، في ميادين القتال دفاعا عن الوطن ومن قبله الدين، دافعين من دماءهم في سبيل ذلك الدماء وهانت معها أي تضحيات.

الجندي “ماهر الزهراني” 33 عاما، واحدا من المرابطين في الحد الجنوبي، لم تتمكن إصابتين، من دفعه للتراجع وإلقاء سلاحه ورفع راية الاستسلام، بل كانتا حافزا لمواصلة دعم زملائه ومساندتهم في دحر ميليشيات الحوثي الانقلابية.

“الزهراني” قال، إن إصابته الأولى قبل نحو شهر، كان هو وقتها في الصف الأول ضمن إحدى كتائب الجيش التي تمشط إحدى المناطق الحدودية التي فر منها الانقلابيون، عندما اخترقت رصاصتان أطلقهما قناص حوثي بطنه وخرجتا من الجهة الأخرى فسقط على الأرض، قبل أن يلقي عليه قنبلتان يدويتان تجاهه من قمة الجبل، ما دفعه للتراجع.

وأضاف، أنه نُقل بعد ذلك بطائرة خاصة إلى أحد المستشفيات، وظل يتلقى العلاج لثلاثة أسابيع، وعاد بعدها لميادين القتال إلا أنه أصيب مرة أخرى بسبب انفجار لغم بالقرب منه أثناء تمشيط إحدى القرى، فأصيب في أماكن متفرقة من جسده.

“الزهراني” أشار إلى أنه ورغم ضعف السمع الناجم عن انفجار اللغم، إلا أنه لم يتراجع عن مواصلة مشوار التضحيات دفاعا عن الوطن والدين، مصرا على البقاء في الحد الجنوبي، حتى أن ينال النصر أو الشهادة.