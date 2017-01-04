آخر كلام.. “العويس” ينهي اتفاقه مع الهلال ويتبقى التوقيع الرسمي

آخر كلام.. “العويس” ينهي اتفاقه مع الهلال ويتبقى التوقيع الرسمي
معاذ محمود (صدى):

بات محمد العويس، حارس مرمى نادي الشباب والمنتخب، على بعد خطوة واحدة من الانضمام لنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد أن اتفقوا على كافة بنود الصفقة التاريخية ولم يتبق سوى التوقيع خلال اليومين القادمين ومن ثم الإعلان بشكل رسمي.

وتكفل أحد أعضاء شرف الهلال بصفقة “العويس”، ربما تكون الصفقة الأبرز على مدار الأعوام الماضية، بسبب المبلغ الكبير للصفقة، بالإضافة لانتظار جماهير الهلال الطويل في ظل تواضع حراسة الفريق الهلالي منذ اعتزال محمد الدعيع.




5 تعليقات


  1. ابن الحلال [ عدد التعليقات: 1590 ] 04/01/2017 في
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    1

    مبروك للملوك

  2. السهل الممتنع [ عدد التعليقات: 10 ] 04/01/2017 في
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    2

    أهلاً بك في الزعيييييييييييييم

  3. ميقوع [ عدد التعليقات: 9 ] 04/01/2017 في
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    3

    ههههههههههههههه مصدقين ..

  4. عبدالله [ عدد التعليقات: 24 ] 04/01/2017 في
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    4

    حارس عالمي ياحظكم ..ههههههههه

  5. الرقـــ الصعب ـــم [ عدد التعليقات: 8 ] 04/01/2017 في
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    5

    أتوقع يدخل مخرب على الصفقة والله أعلم
    الله يتمها على خير


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