آخر كلام.. “العويس” ينهي اتفاقه مع الهلال ويتبقى التوقيع الرسمي

معاذ محمود (صدى):

بات محمد العويس، حارس مرمى نادي الشباب والمنتخب، على بعد خطوة واحدة من الانضمام لنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد أن اتفقوا على كافة بنود الصفقة التاريخية ولم يتبق سوى التوقيع خلال اليومين القادمين ومن ثم الإعلان بشكل رسمي.

وتكفل أحد أعضاء شرف الهلال بصفقة “العويس”، ربما تكون الصفقة الأبرز على مدار الأعوام الماضية، بسبب المبلغ الكبير للصفقة، بالإضافة لانتظار جماهير الهلال الطويل في ظل تواضع حراسة الفريق الهلالي منذ اعتزال محمد الدعيع.