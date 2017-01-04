القبض على مواطن وباكستاني يديران مصنعا لتقطير الورد وبيعه بالمدينة

نايف السالم (صدى):

ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة المدينة المنورة، القبض على مواطن ومقيم باكستاني، بتهمة تحويل إحدى الاستراحات إلى مصنع لتقطير الورد وعصره وبيعه للمطاعم ومصانع الحلويات، وتم تسليم الموقع والمضبوطات والأشخاص إلى مندوب صحة البيئة.

وقال العميد “فهد بن عامر الغنام” المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة المدينة المنورة، أن مراقبة ومتابعة رجال التحريات والبحث الجنائي بعد الاشتباه في وضع الاستراحة الواقعة بحي الأزهري، أسفرت عن التأكد من أن الاستراحة خاصة بالمواطن وتم تحويلها دون ترخيص إلى مصنع لتقطير الورد وعصره وتعبئة المياه المستحضرة منه في عبوات وتغليفها وبيعها للمحال التي تستخدم في المأكولات وإعداد الحلويات، مضيفا أن الموقع وجد به عدد من البراميل والجوالين والأدوات المستخدمة، والعبوات المجهزة للتسويق.