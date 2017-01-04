“أمانة الطائف” تزيل الأكشاك المخالفة والعشوائية في الشوارع والطرق العامة

عبدالعزيز القثامي (صدى):

قامت بلدية غرب الطائف الفرعية، بإزالة الأكشاك العشوائية لبيع المواد الغذائية وبسطات شاي الجمر في الشوارع، والطرق العامة داخل نطاق خدمة الفرع.

وأوضحت الأمانة أن من بينها 17 كشكاً عشوائياً متنقلاً، بالإضافة إلى عربات بيع الآيس كريم وبسطات “التسالي والذرة والمقرمشات، فيما شرعت البلدية الفرعية في تنفيذ حملة موسعة لإزالة البسطات المخالفة وغير المرخصة.

وأضافت أن كل البلديات الفرعية تعمل على حصر ومتابعة البسطات العشوائية وإزالتها؛ لمخالفتها الأنظمة، وعدم حصولها على تراخيص لمزاولة الأنشطة؛ حفاظاَ على صحة المستهلك، ودعماً للجهود الرقابية المكثفة التي تغطي المدنية والمواقع السياحية والطرق العامة.