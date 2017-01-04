مدير تعليم عسير يشدد على الغياب ويؤكد: لن نقبل أعذار أولياء الأمور

محمد بن طحيطح (صدى):

طالب مدير عام التعليم في منطقة عسير جلوي آل كركمان مطالباً قادة المدارس بتثبيت الغياب والتقيد بالدروس وفقا للخطة حتى نهاية الأسبوع القادم، وتكثيف الزيارات الميدانية من قبل قيادات الإدارة والمشرفين والمشرفات لمعرفة نسب الغياب.

وشدد على عدم قبول أعذار أولياء الأمور حول غياب أبنائهم الطلاب، مؤكداً أن إدارة الإعلام التربوي ستعمل على رصد انضباط المدارس، والإشادة بالمميزة منها، وتكثيف البرامج التوعوية.

وأكد على ضرورة تضافر الجهود لتفعيل الانضباط المدرسي، والبرامج المحفزة للمدارس المنضبطة، والإشادة بها، والعمل على إشراك الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بشكل فاعل في عملية الانضباط لاسيما في الفترة التي تسبق الاختبارات أو تليها.