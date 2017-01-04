شركة دانون للأغذية تعلن عن وظائف شاغرة في 3 مدن

عادل الحربي (صدى):

كشفت شركة دانون “DANONE” للأغذية الصحية، عن توافر عدد 3 وظائف شاغرة، باسم “أخصائي محاليل التغذية الصحية – مدير محاليل التغذية”، للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، ومكة، والقصيم.

وقالت الشركة إن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف بدءًا من اليوم الثلاثاء، الموافق 3 يناير 2017م.

ودعت الشرطة الراغبين في التقدم على الوظائف ومعرفة باقي التفاصيل وشروط الوظائف عبر الموقع الإلكتروني التالي

(https://jobs.danone.com/search/??q=&locationsearch=Saudi+Arabia).