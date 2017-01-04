تعرف على خطوة واحدة تمكنك من إغلاق حسابك على فيسبوك إلى الأبد

نورة الشهري (صدى):

وفرت شركة فيسبوك طريقة سهلة تمكن المستخدمين من تعطيل الحساب الخاص بهم دون أن يكون هناك فرصة للتراجع عن هذه الخطوة.

وأوضحت أنه في حال قررت إلغاء حسابك على فيسبوك لا تنس أن بإمكانك الاحتفاظ بنسخة من معلومات حسابك المخزنة قبل إلغائه، وكي تحتفظ بمعلوماتك قبل أن تلغي الحساب اتبع الخطوات التالية:

اضغط على المثلث الموجود في أعلى صفحة حسابك ناحية اليمين، ثم اضغط على “إعدادات”، وهناك ستجد رابطاً بعنوان” تنزيل نسخة”، اضغط عليه لتنزيل كل أنشطتك على فيسبوك وحفظها لديك.

وأضافت: “بعد أن ينتهي الموقع من التنزيل، تبدأ بالاستعداد لإلغاء الحساب عبر الضغط على الرابط التالي (هنا) خيار “احذف حسابي”، بالضغط عليه فإنك ألغيت حسابك إلى الأبد ولا يمكنك التراجع عن هذا القرار.

ولكن عملية حذف كل ما قمت به على فيسبوك قد تستغرق عدة أسابيع، إضافة إلى أن بعض الرسائل المرسلة للأصدقاء ربما تظل مخزنة لديهم.