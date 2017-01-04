الجاسم: أفكر في الاعتزال

محمود أحمد (صدى):

أعترف تيسير الجاسم لاعب النادي الأهلي بإنه بدأ بالفعل التفكير في الاعتزال بصفة نهائية مؤكدا إن الأهلي سيكون أخر محطاته مع الساحرة المستديرة.

وأشار الجاسم في تصريحات تلفزيونية إن الأهلي مازال لديه الفرصة كاملة لتحقيق لقب دوري جميل للمحترفين بالاضافة الي قدرته علي المنافسة علي الصعيد الآسيوي.

ولعب الجاسم دورا كبيرا في تتويج الأهلي بالدوري والكأس في الموسم الماضي.