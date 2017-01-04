بالصور .. بلدية صبيا تنفذ حملة لإزالة العشوائيات من مواقع السيارات التالفة

حسن الجعفري (صدى):

نفذت بلدية محافظة صبيا حملة لإزالة العشوائيات والمخالفات في مواقع السيارات والهياكل التالفة، لما تشكله من خطرا على الصحة العامة.

وقال “مشهور بن قاسم الشماخي” رئيس بلدية صبيا، ‎ أن البلدية تنفذ حملة مكثفة لمدة خمسة أيام لنقل هياكل السيارات التالفة والقديمة والمتروكة بشكل عشوائي، مشيرا إلى أن البلدية ستواصل الجولات الرقابية في تلك المواقع، حرصاً على إبعاد كل ما يمكن أن يتسبب في التلوث البيئي، مؤكدًا استمرارية جهود الفرق الرقابية للقضاء على المخالفات وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل ضرراً على الصحة العامة.