شرطة الرياض: أربعة باكستانين وبنغاليان وراء سرقات وادي لبن «صور»

شرطة الرياض: أربعة باكستانين وبنغاليان وراء سرقات وادي لبن «صور»
سعيد العجل (صدى):

صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض : أنه استمرار للجهود المبذولة لمكافحة جرائم سرقة السيارات والسرقة منها ، فقد رصدت الاجهزة المختصة بشرطة المنطقة عدد من حوادث سرقة اجزاء من سيارات متوقفة امام منازل اصحابها غرب العاصمه الرياض ، ولأهمية تلك البلاغات فقد تم تكليف إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة بوضع الخطط اللازمة لمكافحة تلك الجرائم وضبط مرتكبيها ، وقد أسفرت الجهود المبذولة بفضل من الله تعالى عن تحديد هوية الجناة وهم كلا من

1 – زين محمد غلام 2- محمد عنان غلام 3- محمد عرفان غلام 4- سلمان غلام (باكستانيي الجنسية ) و 5- فيصل امام حسين أحمد 6- عبدالمنان ابرار 7- هارون مياه (بنجلاديشيي الجنسية ).

حيث تم القبض عليهم تباعاً و أثبتت الادلة والقرائن وقوفهم خلف تلك الحوادث ( اذ ضبط بحوزتهم الاجزاء المسروقه من السيارة الجينسس التي ظهرت في المقطع المتداول ) وبسماع اقوالهم اقروا مبدئيا بسرقة أكثر من عشر سيارات أثناء وقوفها امام منازل اصحابها في ساعات متأخرة من الليل ، وقيام السابع باستقبال المسروقات و تصريفها من خلال محل قطع الغيار الذي يعمل به وتقاسم ثمنها موزعين الادوار فيما بينهم .

تم التحفظ على المتهمين جميعاً وايقافهم بمركز الشرطه المختص ، وتحريز المضبوطات واشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقةلإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص .

وشرطة منطفة الرياض اذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرصها على تحقيق الأمن وفرض السكينة العامة والإيقاع بكل من تسول له نفسه المساس بأمن هذا الوطن الغالي .




4 تعليقات


  1. ماجد الدوخي [ عدد التعليقات: 1 ] 04/01/2017 في
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    1

    اقامة حد السرقة والا سوف يسجنون ثم يرحلون ثم يعودون وكأنك يا ابوزيد ما غزيت

  2. M-512 [ عدد التعليقات: 151 ] 04/01/2017 في
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    2

    حسبي الله عليهم من جرذان مجربه ذوقوا الذل والمهانه ياالكلاب ،، انا اتمنى انهم يطردون من المملكة لأنهم ماقدروا النعمه والامن والأمان ألي كانوا عايشين فيه فقط اجلدوهم واطردوهم ، انا امنتي كل باكستاني وبنقالي يطرد هم اهل المشاكل والمصائب وخاصة الباكستاني امنيتي بوم من الأيام امشي بشارع ولا احصل ولا واحد منهم قسم حتى اشكالهم اشكال مجرمين

  3. بحر1 [ عدد التعليقات: 29 ] 04/01/2017 في
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    3

    اكثر المشاكل من هاذي الجنسيتين
    ونتمنى دائمنا التشهير بالمجرمين ليكونوا عبرة

  4. qlq [ عدد التعليقات: 12 ] 04/01/2017 في
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    4

    المجرم الكبير ورئيسهم الاخير ع اليسار


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