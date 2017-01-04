شرطة الرياض: أربعة باكستانين وبنغاليان وراء سرقات وادي لبن «صور»

سعيد العجل (صدى):

صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض : أنه استمرار للجهود المبذولة لمكافحة جرائم سرقة السيارات والسرقة منها ، فقد رصدت الاجهزة المختصة بشرطة المنطقة عدد من حوادث سرقة اجزاء من سيارات متوقفة امام منازل اصحابها غرب العاصمه الرياض ، ولأهمية تلك البلاغات فقد تم تكليف إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة بوضع الخطط اللازمة لمكافحة تلك الجرائم وضبط مرتكبيها ، وقد أسفرت الجهود المبذولة بفضل من الله تعالى عن تحديد هوية الجناة وهم كلا من

1 – زين محمد غلام 2- محمد عنان غلام 3- محمد عرفان غلام 4- سلمان غلام (باكستانيي الجنسية ) و 5- فيصل امام حسين أحمد 6- عبدالمنان ابرار 7- هارون مياه (بنجلاديشيي الجنسية ).

حيث تم القبض عليهم تباعاً و أثبتت الادلة والقرائن وقوفهم خلف تلك الحوادث ( اذ ضبط بحوزتهم الاجزاء المسروقه من السيارة الجينسس التي ظهرت في المقطع المتداول ) وبسماع اقوالهم اقروا مبدئيا بسرقة أكثر من عشر سيارات أثناء وقوفها امام منازل اصحابها في ساعات متأخرة من الليل ، وقيام السابع باستقبال المسروقات و تصريفها من خلال محل قطع الغيار الذي يعمل به وتقاسم ثمنها موزعين الادوار فيما بينهم .

تم التحفظ على المتهمين جميعاً وايقافهم بمركز الشرطه المختص ، وتحريز المضبوطات واشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقةلإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص .

وشرطة منطفة الرياض اذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرصها على تحقيق الأمن وفرض السكينة العامة والإيقاع بكل من تسول له نفسه المساس بأمن هذا الوطن الغالي .