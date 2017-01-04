شرطة الرياض: أربعة باكستانين وبنغاليان وراء سرقات وادي لبن «صور»

صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض : أنه استمرار للجهود المبذولة لمكافحة جرائم سرقة السيارات والسرقة منها ، فقد رصدت الاجهزة المختصة بشرطة المنطقة عدد من حوادث سرقة اجزاء من سيارات متوقفة امام منازل اصحابها غرب العاصمه الرياض ، ولأهمية تلك البلاغات فقد تم تكليف إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة بوضع الخطط اللازمة لمكافحة تلك الجرائم وضبط مرتكبيها ، وقد أسفرت الجهود المبذولة بفضل من الله تعالى عن تحديد هوية الجناة وهم كلا من
1 – زين محمد غلام 2- محمد عنان غلام 3- محمد عرفان غلام 4- سلمان غلام (باكستانيي الجنسية ) و 5- فيصل امام حسين أحمد 6- عبدالمنان ابرار 7- هارون مياه (بنجلاديشيي الجنسية ).
حيث تم القبض عليهم تباعاً و أثبتت الادلة والقرائن وقوفهم خلف تلك الحوادث ( اذ ضبط بحوزتهم الاجزاء المسروقه من السيارة الجينسس التي ظهرت في المقطع المتداول ) وبسماع اقوالهم اقروا مبدئيا بسرقة أكثر من عشر سيارات أثناء وقوفها امام منازل اصحابها في ساعات متأخرة من الليل ، وقيام السابع باستقبال المسروقات و تصريفها من خلال محل قطع الغيار الذي يعمل به وتقاسم ثمنها موزعين الادوار فيما بينهم .
تم التحفظ على المتهمين جميعاً وايقافهم بمركز الشرطه المختص ، وتحريز المضبوطات واشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقةلإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص .
وشرطة منطفة الرياض اذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرصها على تحقيق الأمن وفرض السكينة العامة والإيقاع بكل من تسول له نفسه المساس بأمن هذا الوطن الغالي .
4 تعليقات
اقامة حد السرقة والا سوف يسجنون ثم يرحلون ثم يعودون وكأنك يا ابوزيد ما غزيت
حسبي الله عليهم من جرذان مجربه ذوقوا الذل والمهانه ياالكلاب ،، انا اتمنى انهم يطردون من المملكة لأنهم ماقدروا النعمه والامن والأمان ألي كانوا عايشين فيه فقط اجلدوهم واطردوهم ، انا امنتي كل باكستاني وبنقالي يطرد هم اهل المشاكل والمصائب وخاصة الباكستاني امنيتي بوم من الأيام امشي بشارع ولا احصل ولا واحد منهم قسم حتى اشكالهم اشكال مجرمين
اكثر المشاكل من هاذي الجنسيتين
ونتمنى دائمنا التشهير بالمجرمين ليكونوا عبرة
المجرم الكبير ورئيسهم الاخير ع اليسار