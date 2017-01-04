سيدة أردنية تضع مولودها على متن طائرة قطرية

عمان (صدى):

وضعت سيدة أردنية مولودها على متن طائرة قطرية قبل الهبوط في مطار البحرين، ما جعل شعبة الجوازات في مطار البحرين الدولي بمنح السيدة ورضيعها تأشيرة استثنائية في اجراء غير مسبوق .

ونقلت وسائل إعلام بحرينية أن سلطات مطار البحرين منحت التسهيلات لنقل السيدة الاردنية ورضيعتها على وجه السرعة إلى مستشفى الملك حمد الجامعي لتلقي العناية الطبية اللازمة لها ولمولودتها.

واوضح مصدر أمني أن المسافرة كانت متجهة من أبوظبي إلى عمان بمفردها من دون أي مرافق، وكان مقررا هبوط الطائرة في مطار الدوحة الدولي على أن تستقل طائرة أخرى إلى عمان ، لكن سوء الأحوال الجوية دفع قائد الطائرة إلى التوجه للهبوط في مطار البحرين.

وأضاف في تلك الأثناء أبلغت المسافرة طاقم الطائرة بأنها تشعر بآلام الوضع، فقام الطاقم بتقديم المساعدة الطبية لها، حتى وضعت رضيعتها بسلام قبيل هبوط الطائرة، وعلى الفور قام الكابتن بتبليغ سلطات المطار بواقعة الولادة، وبحاجة المسافرة الى مساعدة فور الهبوط.