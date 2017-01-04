شقيق ضحية في تفجير إسطنبول الإرهابي يشكر القيادة على تذليل العقبات

علي القحطاني (صدى):

أكد “حسام الجعفري” شقيق “وسام” أحد ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف مطعم أرينا بإسطنبول ليلة رأس السنة الميلادية، أن قنصلية المملكة في تركيا ذللت كافة العقبات، وقدمت جميع التسهيلات، حتى الإنتهاء من كل الإجراءات الرسمية قبل نقل جثمان شقيقه إلى جدة، ومنها إلى مكة المكرمة لمواراته الثرى.

وقدم “الجعفري” الشكر خلال إنهاء معاملة استلام جثمان شقيقه في صالات الشحن الخاصة بالخطوط السعودية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي العهد على اهتمامهم وتوجيه الجهات المعنية بتذليل العقبات أمام ذوي الضحايا، مشيرين إلى أن شقيقه كان مسالما وهادئا محبا للجميع.