بالفيديو.. القوات السعودية تطهر عددا من المواقع الحدودية وتصادر أسلحة حوثية

فهمي محمد (صدى):

طهرت القوات السعودية في عمليات نوعية، عددا من المواقع الحدودية، صادرت على إثرها أسلحة لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بالحد الجنوبي.

وعرضت قناة “الإخبارية” السعودية لقطات من الأسلحة التي تمكنت القوات من مصادرتها، والتي احتوت على معدات ثقيلة ومضادات للطائرات، وعدد كبير من ذخائر القناصة.