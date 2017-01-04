ألمانيا: عمليات دهم لمنازل أشخاص على صلة بأنيس العامري منفذ هجوم برلين

برلين (صدى):

نفذت النيابة الألمانية لمكافحة الإرهاب عمليات دهم استهدفت أفرادا يعرفهم التونسي أنيس العامر يالمشتبه بتنفيذه اعتداء برلين، ولكن من دون أن تشير إلى اعتقالات في إطار بحثها عن شركاء محتملين.

وأوضحت النيابة في بيان لها، إن المشتبه به كان يعرف أنيس العامري منذ نهاية 2015 على الأقل وكان على اتصال به قبيل الاعتداء. ثمة شكوك في أن يكون المشتبه به قد تبلغ بالتحضير للاعتداء أو قد يكون ساعد أنيس العامري.

كما استهدفت عملية أخرى شقة في برلين كان يقطنها شخص سبق أن أقام مع العامري وكان أيضا على اتصال به قبل الاعتداء، بحسب النيابة.

يذكر أن العامري قتل في إيطاليا بعد ملاحقته لثلاثة أيام. ويحاول المحققون معرفة ما إذا كان له شركاء قبل اعتداء 19 كانون الأول/ديسمبر الذي خلف 12 قتيلا أو خلاله أو بعده. وحتى الآن لم يعتقل أي شخص، باستثناء تونسي اعتقل الأسبوع الفائت لفترة وجيزة ثم أفرج عنه.7