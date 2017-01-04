الإسكان: البيع على الخارطة يضمن حقوق اللذين تورطوا في شراء وحدات غير مطابقة

عادل الحربي (صدى):

أوضحت وزارة الإسكان أن نظام البيع على الخارطة وافي، يضمن حقوق الذين تورطوا في شراء وحدات سكنية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس والجودة.

وقال المشرف العام على الاستثمار والتطوير العقاري بوزارة الإسكان، المهندس نايف الرشيد، إن النظام يشرف على مراحل إنجاز المشروع ويضمن حسن التنفيذ لمدة سنة بعد التسليم؛ لحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأضاف إلى أن المطور العقاري يقدم الضمانات الخاصة بالمنتج كافة عند تسليمه ويتم احتجاز مبلغ منه لضمان جودة التنفيذ لمدة معينة.

ولفت أن الوزارة لديها معايير واشتراطات هندسية، يتم التأكد من تطبيقها من قبل شركات التطوير العقاري، لافتاً إلى أن الوزارة تلزم المطورين العقاريين بالتقيّد بمعايير واشتراطات لجنة البيع على الخارطة وتخلق بينهم نوعاً من التنافس مما يزيد من جودة المنتج النهائي.