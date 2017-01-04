سرقة مجوهرات بقيمة 6 ملايين دولار في احتفالات رأس السنة بنيويورك

واشنطن (صدى):

قام لصوص باستغلال مناسبة الاحتفالات الأمريكية برأس السنة الجديدة يوم السبت، وسرقوا مجوهرات بقيمة 6 ملايين دولار، على الرغم من انتشار آلاف عناصر الشرطة على مسافة قريبة من ساحة “تايمز سكوير” في نيويورك.

وتباشر الشرطة البحث عن 3 لصوص صورتهم كاميرات المراقبة التابعة إلى شركة “كاي جي كاي هولدينغز” لبيع الماس بالجملة ومقرها في الهند، بحسب الناطق باسم الشرطة التحري أحمد ناصر.

وفي ملابسات الواقعة، رصدت الكاميرات اللصوص داخل المبنى الذي يضم الماس قرابة الساعة الـ 10 مساء بالتوقيت المحلي في الـ 31 (ديسمبر)، وفي ذلك الحين كان يتوافد نحو مليون شخص إلى ساحة “تايمز سكوير” لحضور الاحتفالات حيث انتشر سبعة الاف شرطي.

وصعد الرجال الثلاثة إلى الطابق السادس من المبنى حيث مكاتب هذه الشركة واقتحموا الباب بواسطة عصي حديد ومطرقات، وسرقوا بعد ذلك خزنتين كانتا تحويان مجوهرات.

ثم غادر اللصوص بعيد منتصف الليل في حين كانت الاحتفالات في أوجها أثناء إنزال الكرة البلورية التي ترمز إلى الانتقال إلى السنة الجديدة كما هي العادة منذ العام 1907.