باعشن يرد علي طلب الزمالك ببيع كهربا بـ 40 مليون يورو

محمود أحمد (صدى):
رد حاتم باعشن رئيس نادي الاتحاد على تصريحات رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور والذي طلب 40 مليون يورو للاستغناء محمود عبد المنعم كهربا.
رد حاتم باعشن رئيس نادي الاتحاد على تصريحات رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور والذي طلب 40 مليون يورو للاستغناء محمود عبد المنعم كهربا.
وقال باعشن خلال تصريحات له :”ما فاضي للرد على الأخ مرتضى منصور، هذا تصريحه ويرى لاعبه يستحق 40 مليون يورو، مرتضى أطلق تصريح وهذا شيء راجع له ولكن لكل حادث حديث”.
مالك ياسي مرتضى أنته فاكر تحت القبة شيخ
العميد مديون 300 مليون ريال قابلة للزيادة