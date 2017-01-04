باعشن يرد علي طلب الزمالك ببيع كهربا بـ 40 مليون يورو

محمود أحمد (صدى):

رد حاتم باعشن رئيس نادي الاتحاد على تصريحات رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور والذي طلب 40 مليون يورو للاستغناء محمود عبد المنعم كهربا.

وقال باعشن خلال تصريحات له :”ما فاضي للرد على الأخ مرتضى منصور، هذا تصريحه ويرى لاعبه يستحق 40 مليون يورو، مرتضى أطلق تصريح وهذا شيء راجع له ولكن لكل حادث حديث”.