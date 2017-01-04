بالفيديو.. عروس تثير صدمة متابعي مواقع التواصل

القاهرة (صدى):

ادهشت فتاةٌ مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، من تحويلها من فتاة عادية تمتلك بشرة سمراء إلى عروس في غاية الجمال باستخدام أدوات التجميل ، مما أصابهم بالصدمة .

وأبان مقطع الفيديو الفتاة السمراء في بداية الأمر وهي تضع لها خبيرة التجميل المكياج على وجهها بكميات كبيرة جدا، وفجأة أصبحت عروسا تمتلك بشرة بيضاء وكأنها من المشاهير.

