  • نشر : 2017/01/04 - 1:15 م
  • 1٬693 مشاهدة
  • 12 تعليق
  • منوعات

بالفيديو.. عروس تثير صدمة متابعي مواقع التواصل

بالفيديو.. عروس تثير صدمة متابعي مواقع التواصل
القاهرة (صدى):

ادهشت فتاةٌ مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، من تحويلها من فتاة عادية تمتلك بشرة سمراء إلى عروس في غاية الجمال باستخدام أدوات التجميل ، مما أصابهم بالصدمة .

وأبان مقطع الفيديو الفتاة السمراء في بداية الأمر وهي تضع لها خبيرة التجميل المكياج على وجهها بكميات كبيرة جدا، وفجأة أصبحت عروسا تمتلك بشرة بيضاء وكأنها من المشاهير.




12 تعليق


  1. بسمه رضا [ عدد التعليقات: 26 ] 04/01/2017 في
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    1

    الله يرحم حالها بتغسل ويرجع وجهها الاول

  2. لست محرومه ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11524 ] 04/01/2017 في
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    2

    با دافع البلاء كان بقيتي على طبيعتك احسن

  3. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 10050 ] 04/01/2017 في
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    3

    وفجأة أصبحت عروسا تمتلك بشرة بيضاء وكأنها من المشاهير.هههههه المشاهير مو افضل حال منها لو نشوفهن من غير مكياج ومن غير فوتشوب للصور كان بلاوي

  4. alfahad41 [ عدد التعليقات: 935 ] 04/01/2017 في
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    4

    الرضاء بما قسمه الله شي طيب
    والبياض مهوب كل شي ياما فيه سمار اجمل من بياض
    والاخلاق فوق كل شي

  5. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9301 ] 04/01/2017 في
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    5

    كل عروس تحط مكياج بس الخفيف أحلى
    وبعدين شكلو رجال ذا 😆

  6. علاوة [ عدد التعليقات: 1 ] 04/01/2017 في
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    6

    موشكله واللهي

  7. ألجرناس 🌴 [ عدد التعليقات: 1340 ] 04/01/2017 في
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    7

    ههههههههههه . صدقتي خيتي دانه شكلو رجال .

  8. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 516 ] 04/01/2017 في
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    8

    ي دافع البلا وش ذا ،،،

    مصيبه اذا العريس ماسبق وشاف خشتها الاصليه ،،،

  9. كجمغلو [ عدد التعليقات: 543 ] 04/01/2017 في
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    9

    لازم نبلغ وزارة التجارة

  10. برق الحيا [ عدد التعليقات: 8757 ] 04/01/2017 في
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    10

    هذا اللي وقهقنا 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

  11. برق الحيا [ عدد التعليقات: 8757 ] 04/01/2017 في
    رد
    11

    دايم الاختراعات تكون مفيده للبشريه الا اختراع المكياج نكب البشر ، طلّع القرود غزلان

  12. أسوووم .. [ عدد التعليقات: 2841 ] 04/01/2017 في
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    12

    اوووهه كيف تغيرت .. , كيف بتغسل هاللبخهه بعد الحفل ههههههههههههههه ..

    لو احط هالكثر بيتشنج وجهي .. الحمدلله عالجمال الطبيعي بسسس ,,


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