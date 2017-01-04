بالفيديو.. عروس تثير صدمة متابعي مواقع التواصل

القاهرة (صدى):
وأبان مقطع الفيديو الفتاة السمراء في بداية الأمر وهي تضع لها خبيرة التجميل المكياج على وجهها بكميات كبيرة جدا، وفجأة أصبحت عروسا تمتلك بشرة بيضاء وكأنها من المشاهير.
ادهشت فتاةٌ مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، من تحويلها من فتاة عادية تمتلك بشرة سمراء إلى عروس في غاية الجمال باستخدام أدوات التجميل ، مما أصابهم بالصدمة .
وأبان مقطع الفيديو الفتاة السمراء في بداية الأمر وهي تضع لها خبيرة التجميل المكياج على وجهها بكميات كبيرة جدا، وفجأة أصبحت عروسا تمتلك بشرة بيضاء وكأنها من المشاهير.
12 تعليق
الله يرحم حالها بتغسل ويرجع وجهها الاول
با دافع البلاء كان بقيتي على طبيعتك احسن
وفجأة أصبحت عروسا تمتلك بشرة بيضاء وكأنها من المشاهير.هههههه المشاهير مو افضل حال منها لو نشوفهن من غير مكياج ومن غير فوتشوب للصور كان بلاوي
الرضاء بما قسمه الله شي طيب
والبياض مهوب كل شي ياما فيه سمار اجمل من بياض
والاخلاق فوق كل شي
كل عروس تحط مكياج بس الخفيف أحلى
وبعدين شكلو رجال ذا 😆
موشكله واللهي
ههههههههههه . صدقتي خيتي دانه شكلو رجال .
ي دافع البلا وش ذا ،،،
مصيبه اذا العريس ماسبق وشاف خشتها الاصليه ،،،
لازم نبلغ وزارة التجارة
هذا اللي وقهقنا 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
دايم الاختراعات تكون مفيده للبشريه الا اختراع المكياج نكب البشر ، طلّع القرود غزلان
اوووهه كيف تغيرت .. , كيف بتغسل هاللبخهه بعد الحفل ههههههههههههههه ..
لو احط هالكثر بيتشنج وجهي .. الحمدلله عالجمال الطبيعي بسسس ,,