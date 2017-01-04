“الثقافة والإعلام” تحذر من إطلاق لقب “الشيخ” على من لا يستحقه

نايف السالم (صدى):

حذرت وزارة الثقافة والإعلام في تعميم لها على وسائل الإعلام المختلفة من إطلاق لقب الشيخ على من لا يستحقه، مشددة على عدم إطلاق لقب شيخ إلا على مشايخ القبائل المعتمدين من الجهات المختصة، أو مشايخ الدين سواء في الأخبار أو التقارير أو الإعلانات.

وأوضحت الوزارة في تعميمها أنها لاحظت إطلاق لقب شيخ على أشخاص ليسوا بمشايخ قبائل ولا مشايخ دين من بعض محرري ومراسلي الصحف الورقية والإلكترونية، مخالفين بذلك ما صدر من أوامر وتعليمات.

يذكر أن وزارتي الداخلية والإعلام تحذران منذ أعوام من عمليات استغلال لقب الشيخ من جانب أشخاص غير موثوقين، بعد رصد حالات نصب واحتيال باستخدام هذه الألقاب، فيما يطالب مراقبون بوضع ضوابط تختص بالمسميات والألقاب، كون ما يصدر الآن من توجيهات هي تعليمات فقط، وليست قوانين.