نادٍ تركي يفسخ عقد أحد لاعبيه لسبب غريب

محمود أحمد (صدى):

فسخ نادي بلدية أرضروم سبور التركي عقد لاعبه فخري تتار بسبب قيامه بزراعة شعره دون الحصول على إذن مسبق من قبل مسؤولي النادي.

وقال رئيس النادي علي دميرهان إن بلدية أرضروم فسخ التعاقد مع اللاعب تتار لزراعة شعره دون الحصول على إذن من النادي، وأضاف أنه تم توجيه الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق.

وانتقل اللاعب على الفور للتعاقد مع صقاريا سبور بدوري الدرجة الثالثة التركي لمدة موسم ونصف الموسم دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.