بالفيديو.. أول ظهور لـ “بلقيس “في شهر العسل بنيويورك

واشنطن (صدى):
شاركت الفنانة بلقيس فتحي، جمهورها عبر حسابها “إنستجرام” مقطع فيديو من نيويورك في أول ظهور لها بعد حفل زفافها الأسطوري على رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف.
وتمنت بلقيس خلال مقطع الفيديو من نيويورك للجميع “عام سعيد مليء بالفرح وعمر مديد ونجاح متواصل”، مضيفة: “انتظروني في 2017 بنجاحات جديدة ومفاجآت مميزة أكثر من اللي شفتوها في 2016، أحبكم”.
الجدير بالذكر بلقيس احتفلت بزفافها في حفل أسطوري بدبي، وشارك فيه مختلف أطياف المجتمع الخليجي والعربي من الأهل والأصدقاء والفنانين والإعلاميين ورجال أعمال ومشاهير.
74 تعليق
بس البدر غايب الليله يادانه 😥 مدري وين أودي وردته 😭
*_*
غرام أعجبك التعليق ههههههههههه
حطها بمويا الا ان تجي هع
….
مع السلامه وداعا. و الىوداع صعيب
افاااااا
وين يالمحرومه ؟
ماللصحيفه طعم بدونك
أرجوك عودي والا تركناها كلنا
طلعوا تعليقات المحرومه حتى لو كانت تسبني ، ترا انا قاااابل فيها
أرجوكم
ذااااقت الحلا…والله معد تفكك😂😂😂
دانه لو قلتلك عندي لك شاب سيقانه ماشاءالله تلق لق…
لكن فيه عيب في وجهه أما خشمه مقطوع
ولا ضروسه مهلهله
ولا محروق ومشوه بالكامل..
هل ستقبلي فيه؟؟
ولا لو قلتلك عندي شاب…وجهه فلققققة قمر
ولا فيه عيب…
لكن عنده ساق يعرج مثلا ولا أصبع مقطوع
طبعا الأول أحتمال ترفضية لأن حسن المظهر مطلوب….
لكن الثاني أكيد ماعندك مانع…
ترى مو كل بياض يدل على الجمال..
الطيب عند ذكره يا الشهراني هههههه وطابت اوقاتكم بكل خير انا الصراحه كنت بترك الصحيفه واتابع بس شوقتوني ورديت والله يعينكم على ازعاجي
مفتقدهه وهمم !! عساهه يكون بخخير ,,
دمعه حائره بين جفناً ورمش منذ و عشرين عام وهي تسيل ولم يحن نزولها فهناك من ينظر لها نظره استغراب وهناك من ينظر لها نظره اشتياق وهناك من ينظر لها نظره احتقار وهناك من ينظر لها نظره اعتبار وهناك من ينظر لها شفقه ولكنها صامده رغم كل ماتقاسيه من الظروف والصراعات المتعاقبه ولا تزال تنظر في اعين الناس فترا في كل عيناً نظره خاااااااصه
محرومه وش وداعا ،،،
بليز لاتروحين ,,
كلنا نحبك ،،
وهم كان موجود اليوم ،،
أشكرك يالقرني ومهما كان ترى الرجال ما يعيبه شيء وصدقت بس أنا حبيت استفسر لاني اسمع ذا المعلومه كثييييير الناس تركت جمال الروح والاخلاق وتطالع باليد هع ..
اهلًا اهلًا جنوبيه قحطانية ،،،
نورتي ،،
🌺🌺🌺🌺
جنوبية تبغين نصيحة شخص متمرس فالصحيفة
لاتهتمين لأحد ينتقدك…لأنه ماأنتقد الا من نقص عنده هو بنفسه…
والله أكلمك من واقع تجربةسنين فالصحيفة..
وماكامل الا وجهه الله…
الا شفتي شخص كثير الأنتقاد فأدري أنها عقدة نفسية يعاني منها هو بنفسه..
لكن سوي مثلنا اسمعي منا وطلعي منا..
الصحيفة رائعة وجميلة وملك للجميع
بدون أستثناء…
وعلى قولت حبيب قلبي فهوووودي
أحلى صحيفة صحيفة
صدى😘😘😘
جنوبيه حياك ما عليك في أحد ويا جبل ما يهزك ريح 😉
آمممممم ..
ننظر لها نظرة احترام ونتمنى ان تكون قوية ولا تنسكب هذه الدمعه ، بل ننظر لها نظرة احترام ووقار لانها ببساطه هي الدمعة الحسّاسه التي فهمت الناس واعينهم ومايدور بخلجاتهم في زمن باتت الدمعات الساقطة كاذبه
كم انتي رائعه ايتها الدمعه الغاليه ، وكم سيزيد غلاك فيما لو بقيتي مكانك شامخه
النورنورك غرام تسلمين
تسلمون القرني ودانه مشكورين على النصيحه والله يعفي عما مضى واعتذر عما صار للقراء جميع صحيح انفعلت وتنرفزت وكلام الاخ زائر الله يهديه واتمنى كمان يسامحني والله ماحب اغلط على احد حتى لوكان عدو لي بس اللي صار صار وحنا عيال اليوم
ارحبي ياجنوبيه ..ومرحبا الف..غرام مني صادق ماكذبت هههههه
تسلم والبقى اخ سعيد