  • نشر : 2017/01/04 - 1:00 م
  • 2٬612 مشاهدة
  • 74 تعليق
  • منوعات

بالفيديو.. أول ظهور لـ “بلقيس “في شهر العسل بنيويورك

بالفيديو.. أول ظهور لـ “بلقيس “في شهر العسل بنيويورك
واشنطن (صدى):

 

شاركت الفنانة بلقيس فتحي، جمهورها عبر حسابها “إنستجرام” مقطع فيديو من نيويورك في أول ظهور لها بعد حفل زفافها الأسطوري على رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف.

وتمنت بلقيس خلال مقطع الفيديو من نيويورك للجميع “عام سعيد مليء بالفرح وعمر مديد ونجاح متواصل”، مضيفة: “انتظروني في 2017 بنجاحات جديدة ومفاجآت مميزة أكثر من اللي شفتوها في 2016، أحبكم”.

الجدير بالذكر بلقيس احتفلت بزفافها في حفل أسطوري بدبي، وشارك فيه مختلف أطياف المجتمع الخليجي والعربي من الأهل والأصدقاء والفنانين والإعلاميين ورجال أعمال ومشاهير.




74 تعليق


  1. برق الحيا [ عدد التعليقات: 8781 ] 04/01/2017 في
    رد
    51

    بس البدر غايب الليله يادانه 😥 مدري وين أودي وردته 😭

  2. أسوووم .. [ عدد التعليقات: 2848 ] 04/01/2017 في
    رد
    52

    *_*

  3. برق الحيا [ عدد التعليقات: 8781 ] 04/01/2017 في
    رد
    53

    غرام أعجبك التعليق ههههههههههه

  4. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9313 ] 04/01/2017 في
    رد
    54

    حطها بمويا الا ان تجي هع

  5. لست محرومه ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11546 ] 04/01/2017 في
    رد
    55

    ….

  6. لست محرومه ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11546 ] 04/01/2017 في
    رد
    56

    مع السلامه وداعا. و الىوداع صعيب

  7. برق الحيا [ عدد التعليقات: 8781 ] 04/01/2017 في
    رد
    57

    افاااااا
    وين يالمحرومه ؟
    ماللصحيفه طعم بدونك
    أرجوك عودي والا تركناها كلنا

  8. برق الحيا [ عدد التعليقات: 8781 ] 04/01/2017 في
    رد
    58

    طلعوا تعليقات المحرومه حتى لو كانت تسبني ، ترا انا قاااابل فيها
    أرجوكم

  9. [email protected]@....قآآآآآهرهم👍 [ عدد التعليقات: 11301 ] 04/01/2017 في
    رد
    59

    ذااااقت الحلا…والله معد تفكك😂😂😂
    دانه لو قلتلك عندي لك شاب سيقانه ماشاءالله تلق لق…
    لكن فيه عيب في وجهه أما خشمه مقطوع
    ولا ضروسه مهلهله
    ولا محروق ومشوه بالكامل..
    هل ستقبلي فيه؟؟
    ولا لو قلتلك عندي شاب…وجهه فلققققة قمر
    ولا فيه عيب…
    لكن عنده ساق يعرج مثلا ولا أصبع مقطوع
    طبعا الأول أحتمال ترفضية لأن حسن المظهر مطلوب….
    لكن الثاني أكيد ماعندك مانع…
    ترى مو كل بياض يدل على الجمال..

  10. جنو بيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 487 ] 04/01/2017 في
    رد
    60

    الطيب عند ذكره يا الشهراني هههههه وطابت اوقاتكم بكل خير انا الصراحه كنت بترك الصحيفه واتابع بس شوقتوني ورديت والله يعينكم على ازعاجي

  11. أسوووم .. [ عدد التعليقات: 2848 ] 04/01/2017 في
    رد
    61

    مفتقدهه وهمم !! عساهه يكون بخخير ,,

  12. لست محرومه ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11546 ] 04/01/2017 في
    رد
    62

    دمعه حائره بين جفناً ورمش منذ و عشرين عام وهي تسيل ولم يحن نزولها فهناك من ينظر لها نظره استغراب وهناك من ينظر لها نظره اشتياق وهناك من ينظر لها نظره احتقار وهناك من ينظر لها نظره اعتبار وهناك من ينظر لها شفقه ولكنها صامده رغم كل ماتقاسيه من الظروف والصراعات المتعاقبه ولا تزال تنظر في اعين الناس فترا في كل عيناً نظره خاااااااصه

  13. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 524 ] 04/01/2017 في
    رد
    63

    محرومه وش وداعا ،،،

    بليز لاتروحين ,,

    كلنا نحبك ،،

  14. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 524 ] 04/01/2017 في
    رد
    64

    وهم كان موجود اليوم ،،

  15. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9313 ] 04/01/2017 في
    رد
    65

    أشكرك يالقرني ومهما كان ترى الرجال ما يعيبه شيء وصدقت بس أنا حبيت استفسر لاني اسمع ذا المعلومه كثييييير الناس تركت جمال الروح والاخلاق وتطالع باليد هع ..

  16. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 524 ] 04/01/2017 في
    رد
    66

    اهلًا اهلًا جنوبيه قحطانية ،،،

    نورتي ،،

    🌺🌺🌺🌺

  17. [email protected]@....قاآآآآهرهم👍😎 [ عدد التعليقات: 11301 ] 05/01/2017 في
    رد
    67

    جنوبية تبغين نصيحة شخص متمرس فالصحيفة
    لاتهتمين لأحد ينتقدك…لأنه ماأنتقد الا من نقص عنده هو بنفسه…
    والله أكلمك من واقع تجربةسنين فالصحيفة..
    وماكامل الا وجهه الله…
    الا شفتي شخص كثير الأنتقاد فأدري أنها عقدة نفسية يعاني منها هو بنفسه..
    لكن سوي مثلنا اسمعي منا وطلعي منا..
    الصحيفة رائعة وجميلة وملك للجميع
    بدون أستثناء…
    وعلى قولت حبيب قلبي فهوووودي
    أحلى صحيفة صحيفة
    صدى😘😘😘

  18. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9313 ] 05/01/2017 في
    رد
    68

    جنوبيه حياك ما عليك في أحد ويا جبل ما يهزك ريح 😉

  19. أسوووم .. [ عدد التعليقات: 2848 ] 05/01/2017 في
    رد
    69

    آمممممم ..

  20. برق الحيا [ عدد التعليقات: 8781 ] 05/01/2017 في
    رد
    70

    ننظر لها نظرة احترام ونتمنى ان تكون قوية ولا تنسكب هذه الدمعه ، بل ننظر لها نظرة احترام ووقار لانها ببساطه هي الدمعة الحسّاسه التي فهمت الناس واعينهم ومايدور بخلجاتهم في زمن باتت الدمعات الساقطة كاذبه
    كم انتي رائعه ايتها الدمعه الغاليه ، وكم سيزيد غلاك فيما لو بقيتي مكانك شامخه

  21. جنو بيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 487 ] 05/01/2017 في
    رد
    71

    النورنورك غرام تسلمين

  22. جنو بيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 487 ] 05/01/2017 في
    رد
    72

    تسلمون القرني ودانه مشكورين على النصيحه والله يعفي عما مضى واعتذر عما صار للقراء جميع صحيح انفعلت وتنرفزت وكلام الاخ زائر الله يهديه واتمنى كمان يسامحني والله ماحب اغلط على احد حتى لوكان عدو لي بس اللي صار صار وحنا عيال اليوم

  23. سعيد مكني الشهراني. [ عدد التعليقات: 1048 ] 05/01/2017 في
    رد
    73

    ارحبي ياجنوبيه ..ومرحبا الف..غرام مني صادق ماكذبت هههههه

  24. جنو بيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 487 ] 05/01/2017 في
    رد
    74

    تسلم والبقى اخ سعيد


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