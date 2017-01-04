بالفيديو.. أول ظهور لـ “بلقيس “في شهر العسل بنيويورك

واشنطن (صدى):

شاركت الفنانة بلقيس فتحي، جمهورها عبر حسابها “إنستجرام” مقطع فيديو من نيويورك في أول ظهور لها بعد حفل زفافها الأسطوري على رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف.

وتمنت بلقيس خلال مقطع الفيديو من نيويورك للجميع “عام سعيد مليء بالفرح وعمر مديد ونجاح متواصل”، مضيفة: “انتظروني في 2017 بنجاحات جديدة ومفاجآت مميزة أكثر من اللي شفتوها في 2016، أحبكم”.

الجدير بالذكر بلقيس احتفلت بزفافها في حفل أسطوري بدبي، وشارك فيه مختلف أطياف المجتمع الخليجي والعربي من الأهل والأصدقاء والفنانين والإعلاميين ورجال أعمال ومشاهير.