  • نشر : 2017/01/04 - 1:00 م
  • 1٬416 مشاهدة
  • 13 تعليق
  • منوعات

بالفيديو.. أول ظهور لـ “بلقيس “في شهر العسل بنيويورك

بالفيديو.. أول ظهور لـ “بلقيس “في شهر العسل بنيويورك
واشنطن (صدى):

 

شاركت الفنانة بلقيس فتحي، جمهورها عبر حسابها “إنستجرام” مقطع فيديو من نيويورك في أول ظهور لها بعد حفل زفافها الأسطوري على رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف.

وتمنت بلقيس خلال مقطع الفيديو من نيويورك للجميع “عام سعيد مليء بالفرح وعمر مديد ونجاح متواصل”، مضيفة: “انتظروني في 2017 بنجاحات جديدة ومفاجآت مميزة أكثر من اللي شفتوها في 2016، أحبكم”.

الجدير بالذكر بلقيس احتفلت بزفافها في حفل أسطوري بدبي، وشارك فيه مختلف أطياف المجتمع الخليجي والعربي من الأهل والأصدقاء والفنانين والإعلاميين ورجال أعمال ومشاهير.




13 تعليق


  1. مثقف برتبة فريق اول [ عدد التعليقات: 579 ] 04/01/2017 في
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    1

    حسي نايف هزازي تلاقيههو متغايز

  2. لست محرومه ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11524 ] 04/01/2017 في
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    2

    الحمد لله

  3. alfahad41 [ عدد التعليقات: 935 ] 04/01/2017 في
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    3

    ههههه يا لست محرومه ماقلت لك احولت

  4. برق الحيا [ عدد التعليقات: 8757 ] 04/01/2017 في
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    4

    والله تغيرت نفسيتها بعد العرس ، وكأنها ربربت شوي وصار عندها تفتح بالمخ ، شكل ابوخشم ملحسها النار

  5. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9300 ] 04/01/2017 في
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    5

    الله لا يشغلنا عن طاعته بس

  6. لست محرومه ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11524 ] 04/01/2017 في
    رد
    6

    الله المستعان الصوره تخرع

  7. alfahad41 [ عدد التعليقات: 935 ] 04/01/2017 في
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    7

    يعني صدقتوني انها احولت
    بعدين يامال الماحي يا ابو فارس ليه ماتعلمني انك غيرت النك حقك

  8. الواثق [ عدد التعليقات: 52 ] 04/01/2017 في
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    8

    الله يوفقهم يارب ويسعدهم ويبعد عنهم عيون الناس المفروض مو كل شوي تصور سنابات وتنشر مو ضروري الناس تشوي الخصوصية المفترض تكون بهذه الاشياء

  9. المعنااا [ عدد التعليقات: 123 ] 04/01/2017 في
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    9

    ألا بذكر الله تطمئن القلوب

  10. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 10050 ] 04/01/2017 في
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    10

    وتشوف عيالهم يلعبون قدامك حسيت انك امها على هالدعوة😁

  11. برق الحيا [ عدد التعليقات: 8757 ] 04/01/2017 في
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    11

    يالفهد
    سكتم بكتم ‘ أصلا لو كل واحد درى ماستفدنا 🌹

  12. هههه [ عدد التعليقات: 128 ] 04/01/2017 في
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    12

    نيويك….هههههه

  13. أسوووم .. [ عدد التعليقات: 2841 ] 04/01/2017 في
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    13

    امممممممممممممم


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