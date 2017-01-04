بالفيديو.. أول ظهور لـ “بلقيس “في شهر العسل بنيويورك

واشنطن (صدى):
شاركت الفنانة بلقيس فتحي، جمهورها عبر حسابها “إنستجرام” مقطع فيديو من نيويورك في أول ظهور لها بعد حفل زفافها الأسطوري على رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف.
وتمنت بلقيس خلال مقطع الفيديو من نيويورك للجميع “عام سعيد مليء بالفرح وعمر مديد ونجاح متواصل”، مضيفة: “انتظروني في 2017 بنجاحات جديدة ومفاجآت مميزة أكثر من اللي شفتوها في 2016، أحبكم”.
الجدير بالذكر بلقيس احتفلت بزفافها في حفل أسطوري بدبي، وشارك فيه مختلف أطياف المجتمع الخليجي والعربي من الأهل والأصدقاء والفنانين والإعلاميين ورجال أعمال ومشاهير.
13 تعليق
حسي نايف هزازي تلاقيههو متغايز
الحمد لله
ههههه يا لست محرومه ماقلت لك احولت
والله تغيرت نفسيتها بعد العرس ، وكأنها ربربت شوي وصار عندها تفتح بالمخ ، شكل ابوخشم ملحسها النار
الله لا يشغلنا عن طاعته بس
الله المستعان الصوره تخرع
يعني صدقتوني انها احولت
بعدين يامال الماحي يا ابو فارس ليه ماتعلمني انك غيرت النك حقك
الله يوفقهم يارب ويسعدهم ويبعد عنهم عيون الناس المفروض مو كل شوي تصور سنابات وتنشر مو ضروري الناس تشوي الخصوصية المفترض تكون بهذه الاشياء
ألا بذكر الله تطمئن القلوب
وتشوف عيالهم يلعبون قدامك حسيت انك امها على هالدعوة😁
يالفهد
سكتم بكتم ‘ أصلا لو كل واحد درى ماستفدنا 🌹
نيويك….هههههه
امممممممممممممم