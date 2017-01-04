برنامج الحصن المنيع في تحفيظ القرآن الابتدائية بطريف

خالد الضبيبي (صدى):

أقامت مدرسة تحفيظ القرآن الابتدائية يوم الثلاثاء 5-4-1438 الحفل الختامي لبرنامج وزارة التعليم “الحصن المنيع” للوقاية من الافكار المتطرفة ضمن برامجها المنفذة لهذا العام عن “فطن” اضافة الى توزيع جوائز مسابقة فيديو البرنامج على اليوتيوب الذي حصد إقبالا من الطلاب وأولياء الأمور.

وقد حضر الحفل الختامي مساعد مدير مكتب التعليم للشؤون التعليمية الاستاذ حامد هلال الحازمي وعدد من المشرفين التربويين وعدد من معلمي المدرسة.

كما قام المساعد لشؤون التعليمية والمشرفين وقائد المدرسة الاستاذ نايف ثاني العنزي بتكريم الفائزين وتوزيع الجوائز القيمة التي رصدتها المدرسة لهم.

فاز بالمركز الأول( 150 ريال+شهادة تقدير): عبدالرحمن بشار

المركز الثاني( 100ريال+شهادة تقدير): عامر مهند

المركز الثالث: ( 50 ريال): نواف عايد

المركز الرابع : جائزة عينية وحصل عليها الطالب:عمر صالح عيد

المركز الخامس كان عبارة عن سؤال للجمهور من الطلاب عن البرنامج وحصل على الجائزة الطالب: عبدالمجيد ناصر.