بالصور.. وفاة قائد مركبة وشهود عيان السبب وايت البلدية بالعرضيات

سعيد القرني (صدى):

وقع حادث مروري قبل قليل وسط الشارع العام بالعرضيه الشماليه وفي التفاصيل وقع التصادم بين قائد مركبه من نوع هايلوكس ووايت لبلدية العرضيه الشماليه اثر وقوفه وسط الشارع لتسقية الأشجار.

ونتج عن ذلك وفاة قائد المركبه فورا باشر ذالك الجهات الاسعافيه والخدميه بمحافظة العرضيات حيث أكد العديد من المواطنين المتواجدين في الموقع أن الحادث بسبب الوقوف الخاطئ للوايت وسط الشارع دون تحذير سالكي الطريق أو وضع علامات على بعد مسافات بعيده ليتم الانتباه لها الجدير بالذكر انه قد تكرر مثل هذه الحوادث كثيرا.