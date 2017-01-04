الهلال الأحمر يباشر ما يقارب 8 الآف بلاغاً خلال شهر في جدة

نايف السالم (صدى):

صرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبد الله أحمد أبوزيد، أن هيئة الهلال الاحمر السعودي تلقت 7768 بلاغا شهدتها شوارع وطرقات محافظة جدة خلال شهر ربيع اول لعام 1438ً تنوعت مابين اصطدام وانقلاب ودهس وسقوط واخرى مرضية، وتم التعامل معها طبيا من قبل افراد الهيئة.

حيث تم نقل عدد 3576 حاله الى المنشآت الطبية بالمحافظة وتم التعامل وتقديم الخدمة الاسعافيه مع عدد 3157 بالموقع دون الحاجه لنقلها للمنشآت الطبية كما بلغ عدد الوفيات نحو 207 حالة وفاة طبيعيه وعدد 60 حالة وفاة ناتجه عن حوادث وشهدت البلاغات عدد 768 بلاغ كاذب واخرى تم الغاءها من قبل المبلغين قبل وصول الفرق الاسعافيه ً، وتنوعت الحالات المرضية التي تمت مباشرتها بين حالات إغماء وصرع وتشنج وارتفاع ضغط الدم والسكر ونزلات برد وأزمات تنفسية وأخرى قلبية.

وأردف ابوزيد : جميع الحالات باشرتها الفرق الإسعافية من مختلف المراكز الإسعافية المنتشرة بالمحافظة .