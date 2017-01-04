فيتفا : لن أرحل عن الأهلي

محمود أحمد (صدى):

أكد فيتفا تزيديس لاعب النادي الأهلي علي تمسكه بالبقاء مع النادي خلال الفترة المقبلة ولا توجد لديه نيه للرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال اللاعب اليوناني في تصريحات له :” أشعر براحة كبيرة مع الأهلي في جميع النواحي ووليس لدي الرغبة في الرحيل من صفوفه خلال الفترة الشتوية الحالية أو حتى عندما ينتهي عقدي”.

وتابع :”في حالة رفض إدارة الأهلي استمراري مع النادي سأنتقل الي الدوري اليوناني لإستكمال مشواري الكروي وستكون الأولوية لنادي أولمبياكوس”.