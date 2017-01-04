إصابة 19 شخصاً بانفجار استهدف الشرطة شمال غرب باكستان

إسلام آباد (صدى):

أصيب 19 شخصاً بجروح متفاوتة جراء انفجار وقع اليوم بالقرب من سيارة تابعة للشرطة في مدينة ديرة إسماعيل خان شمال غرب باكستان.

وأوضح مسؤول الشرطة في المدينة محمد نواز أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون على جانب أحد الطرق، وتم تفجيرها أثناء مرور سيارة دورية للشرطة بالقرب منها ما أدى إلى تدمير السيارة وإصابة 19 شخصاً بينهم عدد من رجال الشرطة، وعدد من المارة.

وأضاف أن قوات الأمن هرعت إلى موقع الانفجار لجمع الأدلة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن عن حادث التفجير.