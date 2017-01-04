بالفيديو ..حفيدة أم كلثوم على خطى جدتها تشعل المسرح

القاهرة (صدى):

قامت الفتاة المصرية سناء نبيل 14 عاما، حفيدة كوكبة الشرق ام كلثوم،بالغناء على مسرح الاوبرا المصرية خلال حفله لها ، وأشعلت المسرح بصوتها العذب .

واوضحت دار الاوبرا المصرية، ان سناء تكون حفيدة كوكب الشرق حيث إن شقيقة أم كلثوم هي جدتها لوالدتها، وتعتبر والدتها وخالها هما آخر الورثة الباقيين لكوكب الشرق.

ومن جانبها ،قالت والدة الطفله سناء، إنها اكتشفت موهبة الغناء لدى طفلتها وعمرها 7 سنوات ولم تكن تهتم، فقد كانت تقوم بالغناء لنفسها وتردد أغنيات جدتها.

وأضافت الطفلة سناء أنها غنت كافة أغنيات أم كلثوم، ولكنها كانت تريد أن يكون لها لونها الغنائي المستقل.