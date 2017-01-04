“الجمارك” تحبط محاولتين لتهريب قرابة 100 ألف حبة من حبوب “الكبتاجون” المخدرة

نايف السالم (صدى):

في محاولتين لتهريب كمية من حبوب الكبتاجون المخدّرة تمكّن جمرك حالة عمّار من إحباطها, حيث تم ضبط عدد (99,028) تسعة وتسعون ألف حبة وثمانية وعشرون حبة, عُثر عليها مُخبأة داخل مركبتين قدِمتا للمملكة عبر المنفذ.

واوضح عبدالعزيز النعيمة مدير عام جمرك حالة عمّار: أنه تم إحباط هذه الكمية من خلال محاولتين لتهريبها, حيث قدِمت أولاً للجمرك مركبة خاصة, وعند إنهاء الإجراءات الجمركية المعتادة عُثر على كمية حبوب “الكبتاجون” المخدرة بلغت (94,978) أربعة وتسعون ألف وتسعمائة وثمانية وسبعون حبة, كانت مُخبأة بطريقة سرية داخل أكياس بلاستيكية ووضع بعضاً من قطع “الملوخية والمرامية” فوقها لغرض التمويه, وأضاف أنه بالمحاولة الثانية تم ضبط (4,050) أربعة آلاف وخمسون حبة, كانت مُخبأة مع سائق مركبة أسفل ملابسه الداخلية وتثبيتها بشريط لاصق على جسمه وارتداء مشد أسود اللون لإخفائها. وأضاف النعيمة أنه تم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

ويتبيّن بهذه المحاولات أنه رغم تعدد طرق ووسائل التهريب التي ينتهجها المهربون في تهريب الممنوعات, إلا أن الجمارك السعودية تسعى دائماً لمنع دخول كل مابه ضرر على صحة وسلامة الفرد والمجتمع.