بالفيديو..كاميليا ورد تكشف تفاصيل خطيرة حول تزوير أحلام التصويت لخروجها من Arab Idol

مليكة فؤاد (صدى):

كشفت المتسابقة الجزائرية كاميليا ورد تفاصيل عما حصل بينها وبين النجمة الإماراتية أحلام وسبب تهجمها عليها بألفاظ نابية.

وشاركت الشابة التي خرجت من برنامج Arab Idol، لعدم حصولها على التصويت الكافي، مقطع فيديو على “سناب شات” شرحت فيه تفاصيل ما حصل، من وجة نظرها.

واوضحت الشابة ان “أحلام زورت التصويت بعدما حصلت على اعلى نسبة تصويت”، وهاجمتها بشدة قائلة: “إذا انت اشتريت برنامج وتحاولي تعملي الناس عبيد عندك انا ما برضى الذل وما برضى كون عبدة عند حدا”.

وأردفت: “أحلام كانت افضل مطربة عندي، لكن بس تعرفت عليها غيرت نظرتي”.

وأضافت : “الله يرحم أيام الفن يا ملكة البقر، وصدقي الله حياخد حقي منك”.

يذكر أن أحلام لم ترد على أي من التصريحات والتغريدات التي كتبتها المتسابقة، واكتفت بالصمت.