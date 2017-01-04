زوجة تطلب الطلاق من زوجها بسبب الاستحمام

نورة الشهري (صدى):

طالبت زوجة مصرية تعمل معلمة في دعوى رفعتها أمام محكمة الأسرة بخلع زوجها الذي يعمل مهندساً، وذلك بسبب رفضه الاستحمام رغم مضي أكثر من شهرين على زواجهما.

واوضحت الزوجة، أنها تزوجت من زوجها عن طريق زواج الصالونات دون أي معرفة مسبقة به، موضحة أنها فوجئت به يرفض الاستحمام، وعندما سألته عن السبب قال إنه يعاني من مرض جلدي وحساسية مفرطة تجعله يصعب عليه القرب من المياه.

وأضافت أنها اكتشفت أن زوجها لا يعاني من أي أمراض تمنعه من الاستحمام وأن هذه عادته، وعندما طالبها الزوج بأن ترضى بهذا الوضع، لأنه لن يتغير، طلبت منه الطلاق فرفض، فأقامت دعوى الخلع.