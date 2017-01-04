بالفيديو..مغامر يحاول تحطيم رقمه القياسي في القفز لكن حدثت مفاجأة !!

لندن (صدى):

وثق مقطع فيديو صادم ،يرصد لحظة قيام مغامر بمحاولة فاشلة للقفز من على سطح فندق باتجاه المسبح، الأمر الذي أدى إلى ارتطامه بحافة المسبح وتعرضه لإصابات في قدميه.

وأبان مقطع الفيديو الذي تم التقاطه من ثلاث زوايا مختلفة، الرجل وهو يقفز من سطح الفندق إلى المسبح تحت جنح الظلام، ليحدث ما لم يكن يتوقعه أبداً، حيث ارتطمت ساقاه بحافة المسبح وغاص إلى أعماقه.

ونجا المغامر من موت محقق، وتم نقله إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم من جروح عميقة في قدميه وساقيه.

يذكر أن المغامر قام بالعديد من محاولات القفز المماثلة والتي كللت جميعها بالنجاح، قبل أن يقوم بهذه المحاولة الفاشلة التي كادت أن تودي بحياته، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ستار البريطانية.