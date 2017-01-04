3 أولويات للهلال في انتقالات الشتاء

محمود أحمد (صدى):

تسعي إدارة نادي الهلال للانتهاء من ثلاثة ملفات هامة مع فتح باب الانتقالات الشتوي بداية من اليوم الاربعاء من أجلن تعزيز قوة الفريق عقب استئناف مباريات دوري جميل للمحترفين.

ويأتي علي رأس أولويات الزعيم تجديد عقد الثنائي سلمان الفرج وسالم الدوسري لاعبا الفريق خاصة في ظل تألقهما في الفترة الأخيرة بالاضافة الي التعاقد مع محترف أجنبي جديد.

وطلب رامون دياز المدير الفني للهلال من إدارة الفريق ضرورة حسم الملفات الثلاثة في أسرع وقت ممكن.