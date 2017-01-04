“التجارة” تكشف عن عدد قضايا التستر التجاري خلال العام الماضي

محمود البلوي (صدى):

أعلن المشرف العام على وكالة التجارة الداخلية بوزارة التجارة المهندس سهيل أبانمي، أن عدد قضايا التستر التجاري التي أحيلت إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بلغت 450 قضية خلال العام الماضي1437هـ.

وقال إن 40% من قضايا التستر التجاري التي أحيلت للهيئة حدثت في قطاع المقاولات، مضيفاً أن معظمها اكتشف من بلاغات مقدمة من مواطنين.

وفي السياق ذاته كشف نائب رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية شنان الزهراني، أن نحو 70% من قضايا التستر بالمؤسسات الصغيرة، لتؤكد صحة ما ذكره محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان عن فشل محاربة التستر، وأن معظم مخالفات التستر في المنشآت الصغيرة، تليها المنشآت المتوسطة، ثم المنشآت الكبيرة.