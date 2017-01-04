بالفيديو. .لحظة هجوم أفعى ضخمة على عجل قبل افتراسه

لندن (صدى):

وثق مقطع فيديو تداولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي،يرصد لحظة تعرض عجل صغير لهجوم شرس من أفعى ضخمة في أحد المستنقعات.

وأظهر الفيديو الذي التقطه أحد المزارعين بهاتفه النقال اللحظات العصيبة التي مر بها عجل أبيض صغير بعدما باغتته أفعى أناكوندا ضخمة والتفت حول جسده قبل أن تغرقه في مياه المستنقع.

وقام المزارع الذي صور الحادث،بمحاولة إبعاد الأفعى المرعبة عن العجل باستخدام عصاه، لكنه لم يتمكن من التأثير على الأفعى التي استمرت بهجومها الشرس على العجل.

و ما كان من العجل إلا أن استسلم بشكل كامل وفارق الحياة بعد أن دست الأفعى رأسه في مياه المستنقع الضحلة، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ستار البريطانية.

