بالصور.. ملكة جمال مهاجرات لبنان في أستراليا متهمة بتجارة المخدرات

بيروت (صدى):

ضبطت الشرطة الاسترالية ملكة جمال مهاجرات لبنان في استراليا نجاح غمراوي، 18 عاما، بعد ان عثر على مخدرات داخل مركبتها.

واوضح منظمو مسابقة ملكة جمال مهاجرات لبنان ان غمراوي اجبرت على التوقف بعد انفجار أحد الإطارات في شارع “ديريبونغ” حيث استجوبت الشرطة ملكة الجمال وتم تفتيش السيارة وتم العثور على المخدرات .

يذكر أن غمراوي ستدفع أكثر من 1350 دولار في قسم شرطة بانكستاون غرامة بسبب القيادة دون ارتداء حزام أمان وعدم إظهار رخصة القيادة في 21 ديمسبر الماضي.