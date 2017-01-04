الحوثيون يدمرون أكثر من 29 مسجداً منذ اندلاع العملية الانقلابية حتى العام

فهمي محمد (صدى):

كشف تقرير رسمي صادر عن برنامج التواصل مع علماء اليمن التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية؛ عن تَعَرّض 29 مسجداً في عدة محافظات يمنية للتدمير والتفجير بالكامل منذ اندلاع العملية الانقلابية وحتى مطلع عام 2016 من قبل ميليشيات الحوثي والمخلوع علي صالح.

فيما تَعَرّض 24 مسجداً لأضرار بليغة وتَهَدّمت أجزاء من جدرانها؛ فيما حولت المليشيا 146 مسجداً إلى “ثكنات عسكرية” لقتل الناس وتدمير المنازل ومقرات للقناصة لاصطياد الرجال والنساء والأطفال المارين حول تلك المساجد.

وأوضح التقرير أن الحوثين عمدوا إلى استغلال كافة أركان المساجد التي نجت من التفجير والقصف لعدة أهداف دنيئة، هي: تحويل الأدوار الأرضية إلى مخازن للأسلحة الثقيلة والمتوسطة والمتفجرات، وباحات المساجد إلى مكان للمقيل والتدريب؛ بينما حوّلت فناء المساجد الداخلية ومحاربها إلى مكان لمضغ القات وتناول “الشيشة” و”الشمة”.

وتهدف مليشيا الحوثي من استهداف المساجد بالتفجير والتدمير، إلى تحقيق تطهير طائفي وإبادة جماعية للوجود الديني في مختلف أنحاء المحافظات التي تسيطر عليها؛ بُغية تحقيق هدفها الأسمى بإقامة “إمارة مذهبية خالصة” لخلق صراعات طائفية.