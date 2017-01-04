النصر يدفع مستحقات ايوفي

محمود أحمد (صدى):

ارسل مجلس إدارة نادي النصر خطابا للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يؤكد من خلاله تسليم المهاجم الإكوادوري جيمي ايوفي مستحقاته المتأخرة لدي النادي والتي تبلغ 250 ألف دور بالاضافة الي 45 ألف دولار قيمة اجراءات المحكمة الرياضية ورسوم الإستئناف.

ويأتي ذلك تجنبا لتوقيع عقوبات من قبل الفيفا علي النصر مثلما حدث مع نادي الاتحاد الذي تم خصم 3 نقاط من رصيده في بطولة الدوري بسبب مستحقات الأرجنتيني مانسو.