«الكهرباء» تعلن إنهاء أعمال مخطط 7 بشرائع مكة وإعادة الشارع إلى سابق عهده

نايف السالم (صدى):

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن إنهائها الأعمال في مخطط “7” بالشرائع بمكة، وإعادة الشارع إلى سابق عهده، في وقت قياسي.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنها تحرص في التأكيد على المقاولين التابعين لها بسرعة ردم الحفر، وإصلاح الطرق فور الانتهاء من المشاريع التي يتم تنفيذها لصالح الشركة، بعد التأكد من سلامتها؛ مؤكدة أن جميع مواقع الحفر تخضع لإجراءات الأمن والسلامة الواردة في لائحة الشركة؛ حرصاً على حياة المارة والعاملين بتلك الشركات.

وأكدت الشركة على التزامها بإيصال الخدمة الكهربائية لمشتركيها مدعومة بأعلى معايير الأمن والسلامة؛ لافتة إلى حرصها على مواصلة كل الجهود التي من شأنها دعم موثوقية الخدمة في كافة مناطق المملكة.