«العقاري» يتجه لصرف القروض خلال الأسابيع القادمة بالتعاون مع البنوك المحلية

راشد آل شريه (صدى):

كشفت مصادر أن صندوق التنمية العقارية يواصل المفاوضات مع البنوك المحلية تمهيداً للإعلان عن آلية القروض الجديدة، وذلك بتخفيض رسوم التمويل العقاري عن طريق الدعم المباشر من الصندوق؛ وذلك لتطوير منتجات مالية للمواطن، مدعومة من الدولة؛ لتصل تكلفة التمويل إلى مستوى منخفض جداً لقوائم انتظار الصندوق”.

وأوضحت أن صندوق التنمية العقارية يتجه لتنفيذ آلية جديدة لصرف القروض التي يستعد للإعلان عنها بعد أسابيع قليلة؛ حيث ستكون بالتعاون مع البنوك المحلية وفق آلية جديدة وفوائد مخفضة بعد دعمها من الصندوق، مشيرة أن القروض سيتم اعتمادها وفقاً لقدرة المقترض على السداد؛ حيث لن تكون قيمة جميع القروض 500 ألف ريال، كما كان سابقاً.

وأضافت أن الفوائد بشكل عام ستكون مدعومةً من الصندوق لتكون منخفضة جداً، وتختلف نسبة الدعم حسب الحالة المادية للمقترض، حيث يرتفع الدعم وتقل الفائدة لذوي الدخل المنخفض وفقاً لفئات سيتم إقرارها من ضمنها فئة ذوي الدخل المنخفض والذين يتوقع أن يتكفل الصندوق بدفع كامل الفوائد عنها.