اكتشاف عضو جديد في جسم الإنسان

دبلن (صدى):

اكتشف علماء “عضوا جديدا” في الجهاز الهضمي لجسم الإنسان ، حسبما ذكرت مجلة علمية مرموقة.

واوضح العلماء ان العضو يسمى “مساريق”، هو عبارة عن أغشية تغلف الأمعاء، كان يعتقد في الماضي أنها عبارة تتكون من أجزاء منفصلة التكوين، لكن الباحثين وجدوا أنها عبارة عن عضو متصل، مما حذا بالعلماء على تصنيفها في مراجعة نشرتها مجلة “ذي لانسيت” الطبية المرموقة المتخصصة في الجهاز الهضمي والكبد.

ومن جهته ، قال كالفين كوفاي الباحث في مستشفى جامعة لايمريك في إيرلندا، الذي نسب له الاكتشاف الجديد:” في الورقة البحثية التي تم مراجعتها وتقييمها علميا، نتحدث عن عضو في الجسم لم يكن معروفا حتى اليوم”.

وأضاف ؛ انه لم يعرف بعد وظيفة هذه العضو الجديد، فإن هذا الاكتشاف قد يؤدي إلى اكتشافات أخرى بشأن تأثير ذلك على أمراض الجهاز الهضمي.