الأمن الكويتي يطارد بائعات هوى يستغللن «الشبكة العنكبوتية» لبيع الرذيلة

خالد الظفيري (صدى):

يطارد الأمن الكويتي بائعات هوى وجدن ضالتهن في الفضاء الإلكتروني الواسع، واستغللن بعض التطبيقات والبرامج الحديثة في إغواء وجذب المعجبين مقابل المال، لاسيما المراهقين في دول الخليج!

فقد أكد مصدر أمني أن بعض الوافدات لجأن إلى تقديم أنفسهن واستعراض مفاتنهن عبر أحد التطبيقات في الهواتف الذكية من أجل بيع الرذيلة.

وأضاف أن هذه التطبيقات تحمل أسماء «بيقو لايف»، «وبيرسكب»، حيث يجد المتردد عليها وباتصال مباشر سيلاً من الفاتنات… مثل إنجل، وليفي، وسالي، يقدمن مشاهد فاضحة من داخل الكويت، وتحديداً في مناطق السالمية والجهراء وغالبيتهن من جنسيات أجنبية، حيث يستقبلن أرقام المعجبين، ومنهن من تقوم بعرض «جماعي» هي وصديقاتها ليبقى الاختيار للمشاهد من داخل الكويت أيضاً ودول الخليج ليقوم بتحديد موعد معهن لاحقاً، ومنهن من تقوم بنشر مكان مسكنها لتستقبل الزبائن وفق عرض سعر يتفق عليه الاثنان معاً!

وكشف أن القانون يلاحق من يقوم بمثل هذه الممارسات السلبية ومن ثم ضبطه وإحالته إلى الجهات الأمنية وتسجيل قضية بحقه سواء كان فعله تحريضاً على الفسق والفجور، أو مخالفة للآداب العامة، مبيناً أن عقوبة من ترفع ضده هذه القضايا تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات والإبعاد.