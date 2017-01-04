مصادرة أكثر من 20 طنًا من اللحوم والأسماك التالفة بنكاسة مكة

نايف السالم (صدى):

قامت بلدية المسفلة الفرعية بالعاصمة المقدسة اليوم, بحملة تفتيشية على سوق اللحوم والأسماك بحي النكاسة الشعبي, بمشاركة الإدارة العامة للنظافة والجهات الأمنية ممثلة في شرطة البلديات وشعبة الضبط الإداري, وذلك بعد ظهور عدد من المخالفات الصحية في السوق ووجود العديد من المخالفين اللذين يمارسون بيع المواد الغذائية بشكل عشوائي, حيث تم ضبط كميات كبيرة من اللحوم والأسماك والمواد الغذائية الفاسدة .

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس مصطفى بن علي عيد, أن البلدية قامت بتشكيل لجنة لمتابعة أوضاع المواقع والأسواق الشعبية التي تمارس البيع العشوائي والقيام بالجولات الميدانية على المواقع التي تكثر فيها المخالفات والعشوائيات, مشيراً إلى أن اللجنة تقوم بمراقبة أوضاع سوق النكاسة أولا بأول كونه احد أكبر الأسواق التي يكثر فيها تواجد الجاليات المختلفة, بهدف القضاء على مثل هذه المخالفات .

من جانبه بين رئيس قسم الأسواق ببلدية المسفلة الفرعية أحمد الصاعدي, أن البلدية قامت بتجهيز فرق اللجنة وتزويدها بعدد من العمال والمراقبين والسيارات, وقد أسفرت الحملة عن مصادرة أكثر من 20 طناً من اللحوم والأسماك والخضروات والفواكه غير الصالحة التي بلغت حمولة 10 شاحنات كبيرة وتم إتلافها وفق الطرق المتبعة.

وأفاد أن الحملات مستمرة على جميع الأسواق العشوائية للقضاء على الظواهر السلبية بشكل نهائي, مؤكداً أن البلدية لاتألو جهدًا في متابعة جميع الأسواق والمحال الغذائية والتجارية وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على صحة وسلامة المواطنين، ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات.