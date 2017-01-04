«قناة بداية» تصدر بيانا تعلق فيه على التصرف غير الأخلاقي من أحد المتسابقين

«قناة بداية» تصدر بيانا تعلق فيه على التصرف غير الأخلاقي من أحد المتسابقين
عبدالعزيز القثامي (صدى):

اعتذرت قناة بداية اليوم عن تصرف مسيء بدر من أحد متسابقي برنامج “زد رصيدك”، الذي تبثه القناة.
وأكدت القناة في بيان لها أن تصرف المتسابق لا يمثل توجهها، وأنها استبعدته من البرنامج، مشيرة برامج الواقع لما تشهده من ساعات طويلة من البث قد تشهد بعض الأخطاء والسلبيات التي لا تقبلها القناة ومشاهديها، إلا أنها تحرص على معالجتها فوراً، ومحاسبة المتسبب بها.
وأضافت أن ما بدر من المتسابق لا يقبله دين ولا خلق، مؤكدة أنه اعتذر واستغفر ربه وأعلن توبته عن تصرفه قبل أن يتم استبعاده من البرنامج.
وكان الشخص قد قام بتصرف غير أخلاقي في برنامج “زد رصيدك”، الذي يبث على القناة، الأمر الذي أثار جدلاً وانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.




60 تعليق


  1. M-512 [ عدد التعليقات: 153 ] 04/01/2017 في
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    51

    واااو يحول لهدرجه محبوب ذا وائل انا مااتابع قناة بداية احب اتابع قنوات الحيوانات ناشونال بس

  2. محيا الحربي [ عدد التعليقات: 32 ] 04/01/2017 في
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    52

    ننتظر رد وزارة الإعلام في الحدث ولا نكتفي بالاعتذار لبث مباشر مخل للآداب

  3. Faisalp0 [ عدد التعليقات: 216 ] 04/01/2017 في
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    53

    انا اشوف من المفترض وضع ضوابط لهذه القناه بصراحه ضوابطهم جدا قليله الشيلات والتمايل امام النساء بالبث المباشر ليس له اي داعي نهائيا وانا خصيصا حذفتها مع قنوات ام بي سي ودمتم بود ..

  4. الحنيني [ عدد التعليقات: 1221 ] 04/01/2017 في
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    54

    رغم اني اكره هذه القناه الا انه لايجوز منهم التشهير بمسلم اخطاء لو ان هذه القناه قناه دينيه لما عملت ذلك بمسلم الواجب عليهم ان يستروا عليه بدلا من ان يفضحوه الى متابعين ومتابعات هذه القناه انصحكم ان تتركوها

  5. ولدمكه الغيور [ عدد التعليقات: 10 ] 04/01/2017 في
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    55

    قناة بدايه في بداية حلقاتها صح مفيد وهادفه ولكن في الاخير نزحت عن الطريق السليم
    والشباب في البرنامج بعضهم محترم و البعض منهم يتميلح زياده عن الزوم رقص ودلع
    اقول يجب على جميع اب ان يمسح القناة من بيته احسن روحو الطيبين

  6. عبدالله آل مطر [ عدد التعليقات: 126 ] 04/01/2017 في
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    56

    قناه سامجه وبلعناها لاكن يقلبونها طاش ماطاش اصقع وانحاش قدام بزارينا وحريمنا فلا وربي ثم لا وربي لابد من محاسبه هذه القناه والمسئولين عنها والغاء القناه

  7. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 10065 ] 04/01/2017 في
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    57

    مو تشهير من القناة منظر طلع بالقناة مباشر وكل الناس شافوة وقامو ينتقدوه بمواقع التواصل عشان كذا القناة اعتذرت خايفة الناس تقاطعهم والا لو عليهم يسكتون ولا احد درى عنهم

  8. عابر سبيل [ عدد التعليقات: 93 ] 05/01/2017 في
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    58

    ههههههههههههههههههااااي
    ول عليك ياحنان ادري ماهي صادقه بس تبي تهر بعض ناااس

  9. نواف [ عدد التعليقات: 29 ] 05/01/2017 في
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    59

    استغفر الله واتوب اليه

    اللهم لا تشمّت بنا اعدائنا , واصلحنا امين يارب

  10. ساهر العيني [ عدد التعليقات: 198 ] 05/01/2017 في
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    60

    حنان
    لولا العيب والمروه كان عرفت ارد عليك
    الحياء زين


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