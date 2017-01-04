«قناة بداية» تصدر بيانا تعلق فيه على التصرف غير الأخلاقي من أحد المتسابقين

عبدالعزيز القثامي (صدى):
اعتذرت قناة بداية اليوم عن تصرف مسيء بدر من أحد متسابقي برنامج “زد رصيدك”، الذي تبثه القناة.
اعتذرت قناة بداية اليوم عن تصرف مسيء بدر من أحد متسابقي برنامج “زد رصيدك”، الذي تبثه القناة.
وأكدت القناة في بيان لها أن تصرف المتسابق لا يمثل توجهها، وأنها استبعدته من البرنامج، مشيرة برامج الواقع لما تشهده من ساعات طويلة من البث قد تشهد بعض الأخطاء والسلبيات التي لا تقبلها القناة ومشاهديها، إلا أنها تحرص على معالجتها فوراً، ومحاسبة المتسبب بها.
وأضافت أن ما بدر من المتسابق لا يقبله دين ولا خلق، مؤكدة أنه اعتذر واستغفر ربه وأعلن توبته عن تصرفه قبل أن يتم استبعاده من البرنامج.
وكان الشخص قد قام بتصرف غير أخلاقي في برنامج “زد رصيدك”، الذي يبث على القناة، الأمر الذي أثار جدلاً وانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
5 تعليقات
كان عقاب يحفظ له كرامته وسُمعته
مو طعن وطرد أمام الملأ !
طردكم له كأنه ” إثبات ” لكل
من تكلم عليه .. إتقوا الله
قناة الله يهديها مت دعشنة مجمه مخيس
قناة بداية .. رقص وشيلات وتمايل للشباب .. مع العلم أكثر متابعيها من النساء .. ضحكوا على الناس بقولهم قناة هادفة .. بل هي هادمة للبيوت .. ودي أسأل النساء اللاتي يشاهدن هذه القناة لو استبدلوا الشباب اللي في البرنامج بفتيات هل ترضين أن يشاهد زوجك أو أخوك أو ابنك هذا البرنامج ؟
نريد إجابة واقعية !!!
قناة بدايه شطحت كثير عن الخط السليم اللي بدات فيه
مشكوره القناة على التوضيح لكن المستغرب منه الحمله الشرسه على القناة وانا والله لا اتابع القناة لكن جذبني الترند الي بتويتر والي بعض الناس تطالب با اغلاق القناة
طيب MBC قنوات 2,4,ACTION, MAX والدعارة الي في مقاطع الافلام وعدم حجب اللقطات الجنسية وش نقول فيها