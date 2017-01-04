«قناة بداية» تصدر بيانا تعلق فيه على التصرف غير الأخلاقي من أحد المتسابقين

عبدالعزيز القثامي (صدى):

اعتذرت قناة بداية اليوم عن تصرف مسيء بدر من أحد متسابقي برنامج “زد رصيدك”، الذي تبثه القناة.

وأكدت القناة في بيان لها أن تصرف المتسابق لا يمثل توجهها، وأنها استبعدته من البرنامج، مشيرة برامج الواقع لما تشهده من ساعات طويلة من البث قد تشهد بعض الأخطاء والسلبيات التي لا تقبلها القناة ومشاهديها، إلا أنها تحرص على معالجتها فوراً، ومحاسبة المتسبب بها.

وأضافت أن ما بدر من المتسابق لا يقبله دين ولا خلق، مؤكدة أنه اعتذر واستغفر ربه وأعلن توبته عن تصرفه قبل أن يتم استبعاده من البرنامج.

وكان الشخص قد قام بتصرف غير أخلاقي في برنامج “زد رصيدك”، الذي يبث على القناة، الأمر الذي أثار جدلاً وانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.