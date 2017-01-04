بالفيديو.. لحظة إنقاذ طفل توأمه الذي بين الحياة والموت بشجاعة

واشنطن (صدى):

تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل لطفلين يبدو انهما توأمان تعرضا لحادث مرعب في غرفتهما عندما كانا يلهوان سوياً، لكن من الجيد ان إحدى الطفلين كان يمتلك شجاعة منقطعة النظير عندما هب لمساعدة شقيقه التوأم الذي كاد يموت أمام عينيه.

وأظهر الفيديو أن الطفل لم يصب بأي أذى، لكنه ظل محاصراً أسفل الخزانة وكان يبكي.

ووفي بداية الامر، بدا الشقيق الآخر مذهولاً أمام ما حدث، لكنه سرعان ما استوعب الموقف وبدأ بالبحث عن كيفية إنقاذ شقيقه المحاصر تحت الخزانة.

وقام بدفع الخزانة بيديه الصغيرتين عن جسد شقيقه، إلى أن تمكن الأخير من الخروج سالماً، إذ بدا أنه لم يصب بأذى.

